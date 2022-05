Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Campos… Une cohabitation impossible ?

Publié le 22 mai 2022 à 14h30 par Thibault Morlain

La saison étant maintenant terminée, le PSG va pouvoir entamer sa révolution. Cela a commencé avec la prolongation de Kylian Mbappé, qui est ainsi sur le point de départ d’un nouveau chapitre dans la capitale. De nombreux changements sont ainsi annoncés dans l’organigramme. Et alors que Zinedine Zidane et Luis Campos sont évoqués comme les futurs hommes forts du PSG, cela ne serait pas aussi simple.

Pressenti au Real Madrid alors qu’il arrivait au terme de son contrat au PSG, Kylian Mbappé a finalement fait le choix de prolonger avec le club de la capitale. La bombe a été lâchée ce samedi soir avant la rencontre face à Metz : le Français a signé un nouveau bail jusqu’en 2025. Au PSG, on respire donc désormais un peu mieux et on va pouvoir construire autour de Mbappé. D’ailleurs, il était expliqué que le joueur de Mauricio Pochettino devrait avoir son mot à dire sur les futurs changements à Paris. Et la patte Kylian Mbappé pourrait déjà être visible. En effet, le Qatar n’aurait pas tardé pour entamer sa révolution puisqu’après la rencontre face à Metz, Leonardo aurait été remercié de ses fonctions. Et pour le remplacer, c’est Luis Campos qui serait aujourd’hui le favori. Passé par le LOSC ou le Real Madrid, le Portugais pourrait donc débarquer à Paris, retrouvant ainsi Kylian Mbappé après avoir noué une relation très proche du côté de l’AS Monaco.



Leonardo aurait ainsi déjà été remercié et le prochain devrait être Mauricio Pochettino. Dans les jours à venir, l’entraîneur du PSG devrait lui aussi faire ses valises. Et un nom revient dans toutes les discussions : Zinedine Zidane. Ce n’est pas un secret, l’ancien du Real Madrid est le grand rêve du PSG pour venir remplacer Pochettino. Un dossier où il est difficile d’y voir clair ce dimanche. En effet, alors que Téléfoot a annoncé que Zidane ne viendrait pas à Paris, RMC a expliqué que Zizou n’avait toujours pas dit non au Qatar, discutant même directement avec l’Emir.

Campos ou Zidane, il faudra choisir !

Avec Zinedine Zidane et Luis Campos, le PSG aurait deux sérieux renforts pour bâtir son nouveau projet. Toutefois, il semblerait que les deux hommes ne viendront pas ensemble au sein du club de la capitale. Entre le Français et le Portugais, il faudra choisir. Tel est en tout cas ce qu’a expliqué Fabrice Hawkins. Selon le journaliste, il serait difficile d’imaginer Zidane et Campos travailler ensemble. En effet, l’ancien entraîneur du Real Madrid se serait vu promettre un poste de manager général, avec dont les pleins pouvoirs sur le sportif. De quoi se heurter donc à une possible cohabitation avec Luis Campos. A voir maintenant qui débarquera au PSG. Pour ce qui est de Zizou, le club de la capitale n’aurait clairement pas abandonné alors qu’il n’y a pas d’accord.