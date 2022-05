Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'incroyable forcing de Florentino Pérez avec Kylian Mbappé !

Publié le 22 mai 2022 à 23h30 par Amadou Diawara

Avant de prolonger avec le PSG, Kylian Mbappé était on ne peut plus proche d'un départ vers le Real Madrid. Selon la presse espagnole, le numéro 7 parisien aurait discuté tous les 15 jours avec Florentino Pérez via Skype.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé avait un accord de principe depuis le mois de janvier pour rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement cet été. Mais selon nos informations, divulguées au début du mois d'avril, le PSG a refait son retard sur le club merengue, et ce, jusqu'à renverser totalement la vapeur et réussir à boucler la prolongation de Kylian Mbappé. Et le Real Madrid peut s'en mordre les doigts. D'autant que Florentino Pérez aurait pris les choses en main pour s'offrir les services de Kylian Mbappé cet été.

Florentino Pérez au téléphone tous les 15 jours avec Kylian Mbappé ?

Selon les informations d' El Chiringuito , Florentino Pérez aurait mis la main à la patte pour réussir l'incroyable coup Mbappé. En effet, le président du Real Madrid aurait échangé avec le numéro 7 du PSG tous les quinze jours via Skype . Un travail qui n'a pas suffi et n'a pas porté ses fruits, pour le plus grand bonheur du PSG de Nasser Al-Khelaïfi.