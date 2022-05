Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé à l’origine d’un premier départ XXL à Paris !

Publié le 22 mai 2022 à 20h10 par Bernard Colas

Ce samedi soir, le départ de Leonardo a été annoncé par plusieurs sources. Luis Campos est pressenti pour prendre sa succession au PSG, et Kylian Mbappé serait directement à l’origine de ce changement.

Au terme d’un feuilleton long de plusieurs mois, Kylian Mbappé a décidé de poursuivre sa carrière au PSG malgré l’intérêt du Real Madrid. Désormais, le Bondynois est la pierre angulaire du projet QSI, et le Qatar peut se focaliser sur ses autres priorités avec une reconstruction prenant forme en interne. Ce samedi, Leonardo a été informé par le PSG qu’il ne sera plus le directeur sportif la saison prochaine, et pour lui succéder, Luis Campos est le grand favori. Selon RMC , l’arrivée du Portugais est déjà actée, et Kylian Mbappé jouerait un rôle majeur dans ce premier changement.

Mbappé a demandé la tête de Leonardo

D’après les informations divulguées par Goal , Kylian Mbappé est directement lié au départ de Leonardo. En effet, la première demande de l’attaquant français aurait été le renvoi du directeur sportif, loin de faire l’unanimité en interne. Luis Campos est bel et bien en pole pour débarquer dans la capitale, une nomination loin d’être anodine puisque l’ancien dirigeant de l’AS Monaco entretient d’excellentes relations avec Kylian Mbappé et son entourage. Plus de doute, le Bondynois est bien le nouveau boss du PSG.