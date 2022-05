Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid… Kylian Mbappé dit tout sur sa décision !

Publié le 22 mai 2022 à 18h30 par Bernard Colas mis à jour le 22 mai 2022 à 18h33

Tiraillé entre le PSG et le Real Madrid, Kylian Mbappé a finalement décidé d’opter pour la prolongation de son contrat prenant fin le 30 juin prochain. Un choix sur lequel est revenu l’international français.

Annoncé avec insistance au Real Madrid ces derniers mois, Kylian Mbappé a décidé de rester au PSG. Ce samedi, l’attaquant de 23 ans a confirmé devant le public du Parc des Princes avant la rencontre face à Metz qu’il prolongeait de trois saisons son contrat, courant désormais jusqu’en juin 2025. Une énorme victoire pour le PSG, une douche froide pour le Real Madrid. En Espagne, tout le monde se voyait déjà accueillir le Bondynois dans les prochaines semaines, mais le principal intéressé en a finalement décidé autrement, et dans un long message publié sur ses réseaux sociaux, Kylian Mbappé a tenu à justifier son choix, en reconnaissant une grande hésitation entre le PSG et le Real Madrid, club qu’il a tenu à remercier.

« Ici je peux continuer à grandir au sein d'un club qui se donne tous les moyens pour atteindre les sommets »

« Depuis tout petit, au lieu de rêver ma vie, je préfère vivre mon rêve. C’est à la fois un choix, un principe et un privilège. Depuis tout petit, j'essaie d'avancer de défi en défi. Depuis tout petit, je me construis un chemin vers les sommets, quels qu'ils soient, mais en prenant toujours garde de respecter une ligne de conduite, un cadre et les autres. Depuis tout petit, je suis animé par la même passion et la même ambition. Ça me vaut parfois quelques incompréhensions mais j'assume cette franchise qui est ma politesse à moi. Aujourd'hui je voulais vous annoncer que j'ai choisi de prolonger mon contrat au Paris Saint-Germain. J’ai la conviction qu'ici je peux continuer à grandir au sein d'un club qui se donne tous les moyens pour atteindre les sommets. Je tiens à remercier le président, Nasser Al-Khelaïfi, pour sa confiance, son écoute et sa patience. J'ai également une pensée pour tous les supporters du PSG, en France et à travers le monde, pour leurs innombrables témoignages d'affection, en particulier ces derniers mois », écrit Kylian Mbappé, avant de s’adresser directement au Real Madrid et à son président Florentino Pérez : « Je voulais aussi sincèrement remercier le Real Madrid et son président Florentino Pérez. Je reconnais la chance et le privilège qui étaient les miens d'être la convoitise d'une telle institution. Je me doute de leur déception. Elle est à la hauteur de mes hésitations. Je serai leur premier supporter pour la finale de la Ligue des champions à Paris, chez moi. Je suis très heureux de pouvoir continuer à évoluer en France, le pays qui m’a vu naître, grandir et m’épanouir. Et qui me donne l’occasion de poursuivre mes rêves. »