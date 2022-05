Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les recrues sont déjà identifiées au PSG pour cet été !

Publié le 22 mai 2022 à 19h10 par Pierrick Levallet

À l’approche de la saison prochaine, le PSG entend bien renforcer ses rangs pour espérer aller chercher sa première Ligue des champions. Dans cette optique, la direction parisienne aurait déjà établi son plan de vol pour cet été, entre pistes en défense, en attaque et au milieu de terrain.

Maintenant que le PSG a bouclé la prolongation de Kylian Mbappé, la direction parisienne va pouvoir se concentrer sur son mercato. Le club de la capitale a plusieurs chantiers à terminer en vue de la saison prochaine. En effet, le champion de France 2022 aimerait se renforcer dans tous les secteurs cet été afin d’obtenir une équipe suffisamment compétitive qui puisse aller chercher la Ligue des champions. Le PSG aurait d’ailleurs déjà établi son plan de vol, en ayant quelques pistes dans son viseur.

Le PSG veut se renforcer dans tous les secteurs