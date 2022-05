Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar s'est activé pour la succession de Leonardo !

Publié le 22 mai 2022 à 14h45 par Amadou Diawara

Alors qu'il vient de prolonger Kylian Mbappé, le PSG aurait remercié Leonardo dans la foulée. Pour pallier le départ de son directeur sportif, le club de la capitale aurait identifié plusieurs noms, avant de bouger ses pions pour Fabio Paratici.

Ce samedi soir, Kylian Mbappé a annoncé qu'il rempilait avec le PSG pour une durée de trois saisons. Aussitôt la prolongation de son numéro 7 réglée, Nasser Al-Khelaïfi s'est empressé d'annoncer à Leonardo qu'il l'évinçait. Du moins, c'est ce qu'avancent RMC Sport et L'Equipe , entre autres. Alors que Leonardo ne va pas poursuivre son aventure au PSG, le président rouge et bleu aurait coché plusieurs noms pour le remplacer. D'ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi aurait déjà lancé des manoeuvres pour l'un des candidats à la succession de Leonardo.

Nasser Al-Khelaïfi est allé à la pêche aux renseignements pour Fabio Paratici

Selon les informations de TMW , le PSG aurait bel et bien décidé de se séparer de Leonardo. Et pour remplacer son directeur sportif, le club de la capitale aurait inscrit plusieurs noms sur ses tablettes ; à savoir Luis Campos - qui serait en pole position grâce à sa relation avec Kylian Mbappé - Arsène Wenger, Michael Edwards et Fabio Paratici. A en croire le média italien, Nasser Al-Khelaïfi aurait déjà commencé le travail avec cette dernière piste. Ce samedi, le président du PSG aurait, une nouvelle fois, pris la température concernant la situation de Fabio Paratici, et ce, même s'il aurait une position très solide à Tottenham.