Mercato - PSG : Le Qatar vire Leonardo !

Publié le 22 mai 2022 à 8h15 par Thibault Morlain

Après la prolongation de Kylian Mbappé, l’heure est à la reconstruction au PSG. Et cela aurait commencé avec le départ de Leonardo.

On respire désormais un peu mieux du côté du PSG. Après de longs mois de feuilleton et les craintes de voir Kylian Mbappé rejoindre le Real Madrid, il a été annoncé ce samedi avant la rencontre face à Metz que le crack français avait signé un nouveau contrat jusqu’en 2025. Une prolongation qui s’accompagnerait de grands pouvoirs pour Mbappé. La star du PSG pourrait ainsi décidé du prochain visage du club de la capitale. Cela va donc changer et la révolution n’aurait d’ailleurs pas tardé à débuter.

Au revoir Leonardo !

Revenu au PSG en 2019 en tant que directeur sportif, voilà que Leonardo va faire ses valises. En effet, dans la nuit de samedi à dimanche, RMC , L’Equipe et d’autres médias se sont accordés pour dire que le PSG avait signifié au Brésilien qu’il ne continuerait pas dans ses fonctions. Au micro de RMC , Loïc Tanzi a d’ailleurs expliqué à propos de ces changements au PSG : « La prolongation de Mbappé n'est que le premier étage de la fusée ». Cela a ainsi débuté avec le départ de Leonardo. Et pour le remplacer au poste de directeur sportif, c'est Luis Campos, très proche de Mbappé depuis l'AS Monaco, qui fait aujourd'hui figure de favori.