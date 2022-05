Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Haaland, une autre star échapperait au Qatar !

Publié le 22 mai 2022 à 5h45 par Thomas Bourseau

Alors qu’Erling Braut Haaland était pressenti pour remplacer Kylian Mbappé au PSG, comme le10sport.com vous le révélait en août dernier, une autre star en la personne de Paul Pogba devrait échapper à Leonardo.

Et si Paul Pogba finissait par snober le PSG ? Directeur sportif du club de la capitale, Leonardo travaillerait depuis l’été dernier sur le recrutement du champion du monde dont le contrat à Manchester United arrivera à expiration le 30 juin prochain. Une prolongation ne serait plus d’actualité que ce soit dans l’esprit des dirigeants des Red Devils ainsi que dans celui de Paul Pogba et de son entourage. De quoi permettre à Leonardo de prendre espoir d’autant plus que les discussions iraient bon train en coulisse.

Pogba prêt à signer à la Juventus

Cependant, il se pourrait bien que le feuilleton Paul Pogba ait tourné en faveur de la Juventus. À en croire les informations de la Gazzetta dello Sport , la présence de son ancien coach Massimiliano Allegri et le projet sportif de la Juventus auraient suffi à convaincre Paul Pogba d’effectuer son grand retour au sein du club bianconeri où il s’est révélé aux yeux de l’Europe entre 2012 et 2016. Un contrat de trois ans l’attendrait pour un salaire annuel de 7,5M€. Il ne lui manquerait plus qu’à signer à présent. Le PSG est prévenu…