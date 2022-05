Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse mise au point de Thiago Motta sur son avenir !

Publié le 22 mai 2022 à 7h30 par Dan Marciano

Annoncé dans le viseur du PSG pour remplacer Mauricio Pochettino, Thiago Motta a été interrogé sur son avenir. Mais le technicien italien jure qu'il n'a pris aucune décision.

Mauricio Pochettino va, certainement, diriger son dernier match sous le maillot du PSG ce samedi avant de laisser sa place à un nouveau technicien. Comme annoncé par le 10Sport.com, la piste Zinédine Zidane demeure la grande priorité des responsables qataris, mais d'autres noms sont apparus dans l'orbite du club parisien à l'instar de celui de Thiago Motta. Ancien joueur et entraîneur des jeunes du PSG, le technicien italien demeure très apprécié en interne, et présente un profil intéressant.

« La seule chose à laquelle je n'ai pas pensé ces jours-ci, c'est mon avenir »

Actuellement en poste à La Spezia, Thiago Motta a été interrogé sur son avenir incertain en Italie avant son match face au Napoli. « L'avenir' Pour être honnête, la seule chose à laquelle je n'ai pas pensé ces jours-ci, c'est mon avenir. C'est la chose qui m'inquiète le moins. Lorsque vous avez quelque chose dans la tête, le cerveau vous amène à rester concentré sur ce que vous pouvez faire. En ce moment j'essaie de penser à autre chose, il manque un match et on a eu un peu plus de sérénité pour se préparer » a confié le technicien dans des propos rapportés par le journaliste Alfredo Pedulla.