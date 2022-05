Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une légende s’offre à Pablo Longoria !

Publié le 22 mai 2022 à 4h30 par Thibault Morlain

Dernièrement, il a été question d’un possible retour de Jean-Pierre Papin à l’OM afin notamment de s’occuper des jeunes. De quoi alors faire réagir le principal intéressé, qui a fait passer un message à Pablo Longoria.

Du côté de l’OM, un sujet revient régulièrement, celui de la place accordée aux anciennes légendes dans le présent du club phocéen. Ainsi, le nom de Jean-Pierre Papin revient notamment souvent, lui qui a laissé son empreinte sur la Canebière entre 1986 et 1992. Et selon les dernières informations de L’Echo Républicain , le retour de Papin à l’OM pourrait bientôt être une réalité. En effet, l’actuel entraîneur de Chartres pourrait s’en aller afin d’avoir un rôle auprès des jeunes de l’OM.

« Évidemment que j'aimerais revenir à l’OM »

Va-t-on alors revoir Jean-Pierre Papin à l’OM ? L’ancien Marseillais a répondu à cette rumeur pour Le Phocéen , assurant : « C'est n'importe quoi ! Je me retrouve ce matin avec ça dans le journal, alors qu'il n'y a rien. Personne ne sait où je serai la saison prochaine, car il n'y a rien de défini. Il reste deux matches à jouer avec Chartres, et en amateur, on dispose de contrats d'un an. On m'a vu à l'OM parce que j'étais invité pour la demi-finale, et c'est tout. Il ne s'est rien dit de particulier. C'est vraiment malvenu de balancer aujourd'hui ce genre d’infos ». Par la suite, Papin a également fait passer un message à Pablo Longoria, lâchant : « Évidemment que j'aimerais revenir à l'OM, je ne l'ai jamais caché, ce serait magnifique de commencer et finir à Marseille, surtout avec un président comme Pablo Longoria ». A voir ce que choisira de faire Longoria…