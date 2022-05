Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette fois, Pablo Longoria peut dire adieu à Kamara !

Publié le 21 mai 2022 à 11h30 par La rédaction

Libre de tout contrat à partir du 30 juin, Boubacar Kamara devrait jouer son dernier match avec l’OM ce samedi contre Strasbourg. Sauf rebondissement, le milieu olympien pourrait s’engager dans les prochains jours avec l’Atlético de Madrid, malgré les nombreuses offres de prolongation reçues.

Le feuilleton aura tenu en haleine tous les supporters de l’OM. Titulaire indiscutable dans le onze de Jorge Sampaoli, Boubacar Kamara a toujours laissé planer le doute sur son avenir, lui qui ne s’exprime que très rarement. En fin de contrat en juin prochain, la tendance est plus que jamais à un départ. Interrogé ce jeudi en conférence de presse sur la situation de Kamara, Jorge Sampaoli a été honnête : « Il a été très bon pour nous cette saison, il a joué à plusieurs postes. Il a toujours été très honnête, il a joué avec le coeur. Je le respecte. Il a beaucoup progressé. Je suis heureux de le voir appelé en équipe de France. Il a beaucoup de talent. Si c'est son dernier match, on sera triste mais on lui souhaitera le meilleur. Après sur le fait de savoir pourquoi il n'a pas prolongé son contrat, ce n'est pas à moi de le faire l'analyse. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu, ça ne concerne pas le sportif, mais plutôt les entourages. En tant que coach, on veut toujours garder nos joueurs pour l'avenir, mais on n'a pas cette influence, c'est plutôt d'autres choses qui ont de l’influence ».

L’OM lui a fait plusieurs propositions

Ce samedi, Boubacar Kamara devrait donc disputer son 170ème et dernier match avec l’OM contre Strasbourg. D’après les informations du journal La Provence , le joueur convoqué par Didier Deschamps pour la première fois en équipe de France pourrait, sauf retournement de situation, s’engager avec l’Atlético de Madrid dans les prochains jours. Pourtant, l’OM n’a jamais lâché l’affaire. Le quotidien régional ajoute que malgré plusieurs propositions de prolongation, Boubacar Kamara et l’OM n’ont jamais trouvé d’accord. En interne, on espèrerait toujours un changement de dernière minute même si ce scénario semble de moins en moins probable et qu’on s’est fait à l’idée d’un départ pour 0€. Malgré cette fin d’aventure dommageable, l’OM apprécie son dévouement. Depuis des mois, Boubacar Kamara a un comportement irréprochable sûr et en dehors du terrain. Le milieu de 21 ans continue de tout donner et ne soucie absolument pas des blessures alors qu’un pépin physique aurait pu lui fermer certaines portes pour son futur. A présent, Boubacar Kamara tentera de finir en beauté et d’emmener l’OM en Ligue des Champions.