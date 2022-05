Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Annonce imminente pour Luis Campos !

Publié le 22 mai 2022 à 15h00 par Thibault Morlain

Rien n’est officiel à ce sujet, mais ce samedi soir, Leonardo aurait été remercié de ses fonctions de directeur sportif du PSG. Pour le remplacer, le nom de Luis Campos revient en boucle et tout pourrait se boucler très rapidement.

Ça bouge pour le nouveau PSG ! Suite à la prolongation de Kylian Mbappé, le club de la capitale peut débuter sa reconstruction en interne. Et cela a démarré fort. En effet, à peine la rencontre face à Metz terminée ce samedi, Leonardo aurait été prévenu qu’il était remercié de ses fonctions de directeur sportif. Cela faisait plusieurs jours que le départ du Brésilien était à l’ordre du jour. Leonardo désormais parti, le PSG est à la recherche d’un nouveau directeur sportif et comme expliqué ces dernières heures, c’est Luis Campos qui est en passe d’être nommé.

Une arrivée officielle dans quelques jours ?

Tout devrait aller très vite concernant l’identité du prochain directeur sportif du PSG. En effet, selon les informations du Parisien , c’est durant la semaine qui arrive que Luis Campos pourrait être intronisé à la place de Leonardo. Le PSG voudrait ainsi régler le plus rapidement possible l’arrivée du Portugais. Cela pourrait ainsi être chose faite dans les jours à venir. Une fois nommé, Campos sera alors en charge des transferts ainsi que de l’organisation de travail au camp des Loges, des droits et des devoirs de chacun.