Mercato - PSG : Coup de tonnerre à Paris pour Zinedine Zidane !

Publié le 21 mai 2022 à 23h45 par Thomas Bourseau

Alors que le PSG devrait remercier à la fois Leonardo et Mauricio Pochettino dans les prochains jours. Et pour tourner la page Leonardo, le Qatar serait susceptible de placer sa confiance en Luis Campos qui aurait pour sa part d’autres plans que d’attirer Zinedine Zidane à Paris.

Véritable priorité des propriétaires qataris du PSG pour la succession de Mauricio Pochettino et ce, bien que la volonté première de l’ancien technicien du Real Madrid soit de patiemment attendre que la position de Didier Deschamps à la tête de l’Équipe de France se libère, Zinedine Zidane pourrait voir la porte du Paris Saint-Germain se fermer si le Qatar prenait une grande décision. Avec la prolongation de contrat de Kylian Mbappé jusqu’en juin 2025, l’avenir de Leonardo s’écrirait plus que simplement en pointillés au PSG et la direction sportive du Paris Saint-Germain serait susceptible de revenir à Luis Campos.

Luis Campos ne voudrait pas de Zinedine Zidane !

C’est en effet l’information communiquée par Le Parisien ce samedi. D’après le quotidien de la capitale, il se pourrait que Luis Campos privilégie l’option Christophe Galtier à Zinedine Zidane. En effet, outre le fait que Campos aimerait mettre la main sur un entraîneur avec lequel il s’entend, lui qui a côtoyé Galtier au LOSC, Luis Campos voudrait un jeune entraîneur « à fort potentiel » et refuserait de miser sur l’expérience d’un Zinedine Zidane par exemple. Le décor est planté.