Mercato - OM : Pablo Longoria prévient le clan Milik !

Publié le 21 mai 2022 à 23h30 par La rédaction

Alors que son temps de jeu ne s’améliore pas vraiment, Arkadiusz Milik aurait assuré qu’il serait encore à l’OM l’an prochain. De son côté, Pablo Longoria a conseillé au Polonais d’être patient.

Après six très bons mois pour débuter son aventure avec l’OM, Arkadiusz Milik connaît une première saison pleine plus compliquée. Blessé à plusieurs reprises, l’international polonais n’a jamais eu la confiance totale de Jorge Sampaoli et a fait connaissance avec le banc de touche. Même si son entourage a assuré à La Provence que Milik souhaitait continuer avec l’OM, l’ancien joueur de Naples attend toujours des réponses sur son temps de jeu.

Pablo Longoria conseille au clan Milik d’être patient

D’après les informations de L’Equipe , Pablo Longoria aurait mis le mercato de côté cette semaine afin de ne pas entacher la préparation pour la rencontre capitale contre Strasbourg, hormis une discussion avec l’agent d’Arkadiusz Milik. Une fois de plus, le président de l’OM a dû faire la passerelle entre Jorge Sampaoli et le clan Milik, leur répétant d’être patient. Reste à savoir si le numéro 9 olympien écoutera les conseils de son président…