Mercato - OM : Longoria active une nouvelle piste offensive pour cet été !

Foot - Mercato - OM

Proche d'un accord avec Mohamed-Ali Cho selon nos informations, l'OM penserait aussi à Francis Amuzu (Anderlecht) pour renforcer son secteur offensif.

Comme annoncé par La Provence ce samedi, Arkadiusz Milik devrait poursuivre sa carrière à l'OM. Ce qui n'empêche pas les dirigeants de vouloir renforcer le secteur offensif. Selon les informations exclusives du 10Sport.com, le club marseillais serait proche d'un accord avec Mohamed-Ali Cho, le jeune buteur d'Angers. Mais malgré les avancées dans ce dossier, l'OM aurait activé une nouvelle piste offensive.

Selon les informations de Ghanasoccer.net , l'OM surveillerait la situation de Francis Amuzu, sous contrat jusqu'en 2024 avec Anderlecht. Agé de 24 ans, l'avant-centre a inscrit dix buts avec le club belge cette saison et était déjà dans le viseur de Pablo Longoria ces derniers mois. Amuzu avait plusieurs touchés en France puisque l'OGC Nice avait également pensé à lui cet hiver selon les informations du 10Sport.com. L'attaquant pourrait enfin découvrir la Ligue 1 puisqu'il aurait fait part à ses responsables de son envie de quitter la Jupiler League cet été.

