Mercato - OM : Milik a fait une énorme annonce en privé !

Malgré des tensions récurrentes avec Jorge Sampaoli cette saison, Arkadiusz Milik se verrait bien rester à l'OM cet été. Il l'aurait d'ailleurs confié au sélectionneur polonais Czeslaw Michniewicz, ainsi qu'à son entourage.

L'avenir d'Arkadiusz Milik sera l'un des dossiers très chaud de l'été du côté de l'Olympique de Marseille. Et pour cause, l'attaquant polonais est loin d'être titulaire indiscutable cette saison ce qui est source de tension avec Jorge Sampaoli. Contre Rennes la semaine dernière, Arkadiusz Milik est par exemple resté sur le banc alors que l'OM s'est incliné en Bretagne (0-2). Par conséquent, des doutes ont émergé concernant son avenir, au point qu'un départ ait été évoqué puisque l'ancien buteur du Napoli possède une belle cote du côté de la Serie A. Pablo Longoria affichait toutefois récemment sa volonté de conserver son buteur. « Il y a beaucoup d’intérêt autour d’Arek, on parle d’un vrai attaquant. Mais notre idée est de le garder, Milik est lié au club », assurait le président de l'OM à Tuttosport . Et cela tombe bien puisque le joueur partagerait cette vision des choses.

Milik a annoncé qu'il resterait à l'OM

En effet, selon les informations La Provence , Arkadiusz Milik aurait bien l'intention de rester à l'OM et l'aurait même annoncé au sélectionneur de la Pologne, Czeslaw Michniewicz, lors d'un récent échange. Il faut dire qu'à l'approche de la Coupe du monde, lors de laquelle les Polonais affronteront l'Argentine, le Mexique et l'Arabie Saoudite dans le groupe C, l'ancien buteur de l'Ajax Amsterdam privilégie la stabilité. Un départ cet été signifie prendre le risque de se retrouver en difficulté et d'avoir une intégration compliquée et ainsi compromettre ses chances d'être sélectionné pour le Mondial. C'est la raison pour laquelle Arkadiusz Milik aurait décidé de rester à l'OM cet été malgré l'intérêt du Torino. Son entourage assure même à La Provence qu'il est heureux à Marseille et qu'il n'envisage donc aucun départ.