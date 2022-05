Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur le choix de Paul Pogba !

Publié le 22 mai 2022 à 1h45 par La rédaction

Pisté par le PSG, Paul Pogba aurait décidé de rejoindre la Juventus. Même si l’offre financière de la Vieille Dame ne le satisfaisait pas, le projet du club turinois et le rôle fondamental qui l'attend auraient convaincu le milieu de Manchester United qui a repoussé les autres offres.

Au-delà du feuilleton Mbappé qui monopolise toute l’attention, Paul Pogba va devoir trancher pour son avenir. En Italie, La Gazzetta dello Sport affirme que l’international français aurait choisi de faire son retour à la Juventus. Pour le PSG, c’est la douche froide. Très intéressé par Pogba, le club de la capitale va devoir se rabattre sur un autre dossier.

Le projet de la Juve a convaincu Pogba

A en croire les informations de calciomercato.com , la Juventus aurait promis à Paul Pogba qu’il serait un pion fondamental de l’équipe. Même s’il demandait plus d’argent que ce que lui offre la Vieille Dame , le milieu de terrain tricolore aurait été convaincu par le projet de la Juve et a donc décidé de renoncer à une prolongation à Manchester United et de repousser les multiples approches du PSG. Une grosse déception pour Leonardo.