Mercato - PSG : La presse portugaise lâche une bombe sur l'arrivée de Luis Campos !

Ayant officialisé la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, les propriétaires qataris seraient prêts à bouger le premier pion de leur nouvelle ère sportive au PSG en se séparant de Leonardo pour le remplacer par Luis Campos.

Cela fait à présent quelque temps et plus particulièrement depuis l’élimination prématurée du PSG au stade des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions en mars dernier que les destins de Mauricio Pochettino et de Leonardo semblent être scellés. À une année de l’expiration de son contrat en juin 2023, Pochettino ne devrait pas passer l’été au PSG. Zinedine Zidane, Antonio Conte, Sergio Conceiçao ou encore Christophe Galtier sont des noms évoqués du côté du PSG pour prendre la suite de Pochettino. Pour ce qui est de la succession de Leonardo, l’option Luis Campos prend de plus en plus d’ampleur ces dernières heures. Le Parisien a même fait part d’une volonté de Campos d’attirer Galtier au PSG.

Et ce n’est pas Pedro Sepúlveda qui dira le contraire. Sur son compte Twitter , le journaliste portugais de SIC Notícias a tenu à confirmer la tendance quant à l’avenir de Leonardo. D’après ses sources, le directeur sportif brésilien devrait céder sa place à Luis Campos qui serait proche d’hériter de la lourde tâche de gérer la section sportive du PSG après avoir fait des miracles à l’AS Monaco et au LOSC à des postes différents. La suite du projet sportif du PSG serait déjà bien précise avec la nomination de Luis Campos.