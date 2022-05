Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’ombre d’Antero Henrique plane toujours au PSG…

Publié le 22 mai 2022 à 13h30 par Thibault Morlain

C’est désormais officiel, Kylian Mbappé a prolongé jusqu’en 2025 avec le PSG. Une nouvelle ère s’ouvre ainsi au sein du club de la capitale et cela va occasionner de nombreux changements en interne. De quoi redistribuer les cartes sur les personnes de pouvoir au PSG. Et cela pourrait par la même occasion acter un retour pour le moins inattendu, celui d’Antero Henrique.

Après de longs mois d’incertitude, Kylian Mbappé a fini par prolonger au PSG. Ce samedi, à Paris, tout le monde était heureux de pouvoir compter sur le Français pour l’avenir, lui qui a paraphé un nouveau contrat jusqu’en 2025. Une prolongation qui va toutefois provoquer de nombreux changements au PSG. Le premier ? Le départ de Leonardo. En effet, suite à la rencontre face à Metz, le Brésilien aurait été prévenu par ses supérieurs qu’il était remercié de ses fonctions de directeur sportif. Et pour le remplacer, c’est Luis Campos qui serait aujourd’hui le grand favori. Très proche de Kylian Mbappé, le Portugais pourrait ainsi reprendre les commandes au PSG. Toutefois, Campos pourrait ne pas être le seul Lusitanien à manoeuvrer pour le club de la capitale dans les semaines à venir. Ancien directeur sportif du PSG entre 2017 et 2019, Antero Henrique n’aurait jamais réellement pris ses distances avec les champions de France. En effet, en coulisses, le dirigeant de 54 ans rendrait toujours de grands services.

Antero Henrique travaille toujours avec le PSG !

Entre Antero Henrique et le PSG, l’histoire ne serait donc pas réellement terminée. Bien que le Portugais ait quitté ses fonctions de directeur sportif en 2019, il aurait toujours un rôle au sein du club de la capitale. En effet, comme l’a révélé Romain Molina, Antero Henrique s’activerait en coulisses pour vendre certaines joueurs du PSG. Resté très proche des décideurs qataris, le dirigeant de 54 ans rôderait donc toujours du côté du club de la capitale. Mais cela ne serait pas tout. Les supporteurs parisiens devraient également remercier Antero Henrique pour la prolongation de Kylian Mbappé. Si le Qatar et Nasser Al-Khelaïfi se sont démenés pour détourner le Français du Real Madrid, l’ancien directeur sportif du PSG, qui avait manoeuvré pour faire venir l’ancien de l’AS Monaco, aurait également eu un rôle à jouer pour convaincre Kylian Mbappé de rester selon les informations du journaliste Pedro Sepulveda. Et à en croire Footmercato , Antero Henrique aurait également avancé certains de ses pions pour ce qui est de la succession de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG. En effet, il aurait notamment glissé le nom de l’entraîneur du Sporting, Ruben Amorim, qui n’est autre que son beau-frère. Voilà qui signe donc un retour en force d’Antero Henrique au PSG.