Mercato - Real Madrid : La décision radicale de Florentino Pérez après Mbappé !

Foot - Mercato - Real Madrid

Alors que Kylian Mbappé a prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain, le Real Madrid ne devrait finalement pas recruter d’attaquant durant le mercato estival.

Longtemps annoncé comme le favori pour enregistrer la signature de Kylian Mbappé, le Real Madrid a finalement été doublé par le Paris Saint-Germain. En effet, après avoir reçu plusieurs offres de la part des deux clubs, l’international français a décidé de prolonger son contrat avec le PSG jusqu’en 2025. Une situation difficile à gérer pour Florentino Pérez, qui a déjà laissé Erling Haaland lui échapper en raison de sa confiance au sujet de la venue du Bondynois. Alors que cet échec pourrait laisser croire à une grosse activité des Merengue pour trouver leur nouvel attaquant, il ne devrait finalement pas y avoir de mouvement à ce niveau.

Visiblement, le Real Madrid était persuadé que Kylian Mbappé rejoindrait le club. En effet, selon les informations du présentateur d’ El Chiringuito , Josep Pedrerol, les Merengue n’auraient pas prévu de plan B en cas d’échec avec l’international français, et ne devraient donc pas recruter de joueur à ce poste durant le mercato estival.

🚨| Real Madrid do NOT have a plan B for Mbappe. They will NOT sign a player in that position. @jpedrerol