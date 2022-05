Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte est ouverte pour le départ de Neymar !

Publié le 22 mai 2022 à 13h10 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec le PSG, Neymar pourrait faire ses valises cet été. En effet, Doha se poserait des questions sur sa star brésilienne et envisagerait de se séparer d'elle lors de la prochaine fenêtre de transferts.

Arrivé à l'été 2017 au PSG, Neymar a vécu des hauts et des bas à Paris. Et alors qu'il aurait pu retrouver le FC Barcelone à plusieurs reprises, le numéro 10 parisien est finalement resté. D'ailleurs, Neymar a étendu son bail jusqu'au 30 juin 2025 il y a tout juste un an. Malgré tout, la star brésilienne pourrait tout de même prendre le large dans un avenir proche. En effet, comme l'a indiqué Marca ce samedi, les hautes sphères du PSG envisageraient de placer Neymar sur le marché lors du prochain mercato estival, et ce, même si sa vente devrait être difficile à boucler.

Neymar poussé vers la sortie par Doha ?