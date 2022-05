Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé envoie un gros message après sa prolongation !

Publié le 22 mai 2022 à 12h10 par Amadou Diawara

Alors que son contrat arrivait à terme avec le PSG le 30 juin, Kylian Mbappé a prolongé de trois saisons. Assuré de porter les couleurs parisiennes la saison prochaine, le champion du monde français a fait passer un message fort.

Partagé entre le PSG et le Real Madrid, Kylian Mbappé a opté pour le club parisien. Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin, le champion du monde français a décidé de prolonger de trois saisons au PSG, plutôt que de partir librement et gratuitement à la Maison-Blanche . Une nouvelle qu'il a annoncée ce samedi soir sur la pelouse du Parc des Princes. « Je suis très content de continuer l’aventure, de rester ici en France, à Paris dans ma ville. J’ai toujours dit que Paris c’était ma maison. J’espère continuer à faire ce que j’aime le plus : jouer au foot et gagner des trophées avec vous. Merci à tous pour cet accueil ! ».

«Prolonger ici c'est sympa, je vais continuer à aider le PSG»

Heureux d'avoir fait ce choix, Kylian Mbappé a envoyé un gros message lors d'un entretien accordé à Téléfoot (TF1). « Prolonger ici c'est sympa, ça veut dire que je vais revenir la saison prochaine, c'est très bien. Je vais continuer à aider le PSG, à gagner des trophées, et continuer à prendre du plaisir » , a déclaré le numéro 7 du PSG.