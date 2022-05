Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mise au point de la Juventus sur une arrivée de Di Maria !

Publié le 22 mai 2022 à 21h10 par Dan Marciano

Entraîneur de la Juventus, Massimiliano Allegri s'est prononcé sur une possible arrivée d'Angel Di Maria. L'international argentin a fait ses adieux au PSG ce samedi.

La soirée a été émouvante pour Angel Di Maria. En fin de contrat avec le PSG, l'international argentin a fait ses adieux, en larmes, au public du Parc des Princes. Une cérémonie a été organisée en son honneur après la rencontre face au FC Metz, durant laquelle il a inscrit son dernier but sous le maillot parisien. La suite pourrait s'écrire en Italie. Di Maria serait proche de rejoindre la Juventus la saison prochaine, même s'il a entretenu le flou sur la suite de sa carrière ce samedi soir. « Je vais passer du temps avec ma famille. Et je verrai ce qui est le mieux pour ma famille. Le plus important c’est ça » a confié le joueur.

Allegri se prononce sur la piste Di Maria

Après la rencontre face à la Fiorentina ce samedi (défaite 0-2), Massimiliano Allegri a été interrogé sur le prochain mercato estival, et notamment sur la piste Angel Di Maria. « Il y a des noms qui sortent dans les journaux. A partir d'après-demain, nous commençons à réfléchir à la manière de renforcer l'équipe. Une bonne base est là, mais il va falloir faire mieux la saison prochaine » a confié l'entraîneur de la Juventus au micro de Sky Sports.