Mercato - PSG : Un départ à la Juventus ? La réponse d'Angel Di Maria !

Publié le 22 mai 2022 à 12h15 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Angel Di Maria est d'ores et déjà assuré de quitter le PSG. Alors que son nom est associé à la Juventus, El Fideo s'est prononcé sur son avenir.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Angel Di Maria va s'envoler vers de nouveaux horizons cet été. En fin de contrat le 30 juin, El Fideo est sur le point de partir librement et gratuitement car la direction du PSG a décidé de ne pas activer l'option pour le prolonger. Assuré de ne pas porter les couleurs parisiennes la saison prochaine, Angel Di Maria est annoncé avec insistance du côté de la Juventus. Interrogé sur la piste turinoise, l'attaquant argentin a lâché ses vérités sur son avenir.

«Je verrai ce qui est le mieux pour ma famille»

Présent en zone mixte après le carton du PSG face à Metz (5-0) ce samedi soir, Angel Di Maria a été questionné sur un possible transfert à la Juventus. « Est-ce que vous allez à la Juve ? » , a demandé un journaliste italien. Feignant de ne pas avoir bien entendu, El Fideo a répondu « hein ? », avant d'ajouter après un éclat de rires : « Non, non, non, je suis tranquille. Je vais passer du temps avec ma famille. Et je verrai ce qui est le mieux pour ma famille. Le plus important c’est ça ».