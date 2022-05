Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une arrivée à Paris ? Galtier hallucine !

Publié le 23 mai 2022 à 3h30 par Arthur Montagne

Interrogé sur la rumeur qui l'envoie au PSG pour remplacer Mauricio Pochettino, Christophe Galtier ne cache pas sa surprise.

Après la prolongation de Kylian Mbappé, désormais lié au PSG jusqu'en juin 2025, le Qatar prépare d'autres changements importants. Leonardo a été démis de ses fonctions tandis que Mauricio Pochettino ne poursuivra pas non plus l'aventure à Paris. Pour le remplacer, le nom de Zinedine Zidane revient avec insistance, tout comme celui de Christophe Galtier, proche de Luis Campos qui devrait remplacer Leonardo. Toutefois, l'entraîneur de l'OGC Nice assurait samedi soir ne pas être au courant de l'intérêt du PSG.

Galtier n'est au courant de rien

« Comment ? Répétez. Je n’ai pas bien compris. Vous me l’apprenez. Ce sont des informations. Je suis très surpris de ce que vous me dites. Je ne sais pas quoi vous dire. Pas de réponse par rapport à cela. Ce que j’ai vu, c’est Mbappé qui reste et c’est très important pour le championnat et pour la visibilité de la Ligue 1 », lance-t-il en conférence de presse.