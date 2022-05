Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, ventes… Le Qatar réclame l’aide d’Antero Henrique !

Publié le 23 mai 2022 à 2h00 par Arthur Montagne

Bien qu'il ait officiellement quitté ses fonctions de directeur sportif du PSG en 2019, Antero Henrique continue d'aider le Qatar sur certains dossiers, et non des moindres.

C'est désormais officiel, Kylian Mbappé a mis fin à son feuilleton en annonçant sa prolongation au PSG jusqu'en 2025. Une grande nouvelle pour le club de la capitale qui a offert de solides garanties sportives à son attaquant. C'est ainsi que Leonardo a été démis de ses fonctions de directeur sportif et devrait être remplacé par Luis Campos. Mais en coulisses c'est ancien dirigeant du club qui continue d'aider le PSG sur certains dossiers importants.

Antero Henrique œuvre en coulisses pour le PSG

En effet, selon les informations de Romain Molina, Antero Henrique continue de travailler en collaboration avec le PSG. Nommé directeur sportif de la Qatar Stars League, le championnat qatari, le dirigeant portugais aide le club de la capitale à boucler certaines ventes, domaine dans lequel il avait excellé lors de son passage à Paris. Et ce n'est pas tout puisque d'après Pedro Sepulveda et Gianluca Di Marzio, Antero Henrique a aussi aidé les Parisiens à convaincre Kylian Mbappé. Autrement, l'ancien directeur sportif du PSG entre 2017 et 2019 continue d'œuvrer en coulisses.