Mercato - OM : Le vestiaire prend position pour l’avenir de Sampaoli !

Publié le 23 mai 2022 à 3h15 par Arthur Montagne

Après l'euphorie de la qualification pour la Ligue des champions, Mattéo Guendouzi n'a pas manqué d'interpeller Jorge Sampaoli pour son avenir.

Ces dernières semaines, l'avenir de Jorge Sampaoli n'a cessé d'être commenté. Et pour cause, le technicien argentin, dont le contrat court jusqu'en juin 2023, a plusieurs fois laissé planer le doute sur son avenir. Cependant, la qualification directe pour la Ligue des champions, arrachée samedi soir, change la donne et pour convaincre Jorge Sampaoli de rester à l'OM. C'est en tout cas ce qu'espère Mattéo Guendouzi.

Guendouzi espère que Sampaoli restera

« Il mérite aussi cette deuxième place bien évidemment. Si on termine 2ème, c’est notamment grâce à lui. On a tellement progressé de manière individuelle, on a vu tous les joueurs qui sont passés en équipe nationale. Il a fait un travail extraordinaire, il faut leur dire félicitations avec ses adjoints. Ils ont beaucoup bossé, cela n’a pas été facile. Bien évidemment on espère tous qu’il prolongera pour rester avec nous l’année prochaine parce que j’en suis sûr qu’on va continuer à être meilleur et ramener des trophées ici », a confié Mattéo Guendouzi en zone mixte.