Mercato - OM : Jorge Sampaoli lâche un énorme indice sur son avenir !

Publié le 22 mai 2022 à 9h00 par La rédaction

Alors qu’un petit doute planait sur son avenir, Jorge Sampaoli a confirmé qu’il serait toujours l’entraîneur de l’OM la saison prochaine.

« Je ne sais pas si je serai là ou pas la saison prochaine, je n'y pense pas pour l'instant. La vraie question est de savoir pourquoi on veut être en Ligue des Champions la saison prochaine ? Pour l'argent ou pour être compétitif ? Il faut être clair et sincère, c'est plus important que le projet, l'entraineur ou le président. Car de là, le projet se décidera en s'appuyant sur ses bases-là », déclarait Jorge Sampaoli en conférence de presse cette semaine. Des propos assez flous qui laissaient planer le doute sur son avenir. En réalité, l’entraîneur de l'OM saurait pertinemment où il sera la saison prochaine.

Jorge Sampaoli confirme qu’il sera là la saison prochaine

Après la 2ème place obtenue au bout du suspense par l’OM, Jorge Sampaoli a été interpellé par Florent Germain. « A l’année prochaine », lui a lancé le journaliste de RMC Sport et Sampaoli lui a simplement répondu : « oui ». Il faut dire que cette qualification directe en Ligue des Champions change peut-être la donne, surtout au niveau du mercato. Quoi qu’il en soit, Jorge Sampaoli devrait de nouveau s’asseoir sur le banc de l’OM la saison prochaine.