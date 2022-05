Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 21 mai 2022 à 2h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Malgré ses récents propos jetant un gros froid sur son avenir sur le banc de l’OM, Jorge Sampaoli aurait déjà fait savoir en interne qu’il ne se voyait pas quitter le club phocéen.

« Je ne sais pas si je serai là ou pas la saison prochaine, je n'y pense pas pour l'instant. La vraie question est de savoir pourquoi on veut être en Ligue des Champions la saison prochaine ? Pour l'argent ou pour être compétitif ? Il faut être clair et sincère, c'est plus important que le projet, l'entraineur ou le président. Car de là, le projet se décidera en s'appuyant sur ses bases-là », confiait récemment Jorge Sampaoli sur son avenir à l’OM, laissant ainsi planer un gros doute à ce sujet. Pourtant, en coulisses, la position de l’entraîneur argentin serait très claire…

Sampaoli veut continuer à l’OM

Contactées par La Provence vendredi, des sources proches de Jorge Sampaoli auraient confié qu’il n’envisageait pas de quitter l’OM cet été et serait même déjà au travail pour le mercato estival en vue d’une éventuelle participation en Ligue des Champions. Pablo Longoria peut donc être rassuré sur ce dossier brûlant…