Mercato : Rennes veut garder Génésio !

Publié le 22 mai 2022 à 8h40 par La rédaction

Alors que Bruno Génésio est actuellement sous contrat jusqu’en 2023 avec Rennes, Florian Maurice a fait le point sur l’avenir de l’entraîneur breton.

Entre Bruno Génésio et Rennes, l’histoire ne devrait pas s’arrêter de sitôt. Auteur d’un très bon travail en Bretagne, celui qui a été élu meilleur entraîneur de Ligue 1 pourrait être récompensé avec un nouveau contrat. Rapporté par L’Equipe , Florian Maurice, directeur sportif de Rennes, a expliqué à propos de Génésio : « De bonnes chances que Génésio prolonge ? On discute, je pense qu'il est très heureux ici, il y a un projet exceptionnel qui lui est proposé, donc j'ai bon espoir de pouvoir entamer les discussions et d'aller au bout ».