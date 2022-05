Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Saliba interpelle clairement Longoria !

Publié le 23 mai 2022 à 2h15 par Arthur Montagne

Prêté sans option d'achat par Arsenal, William Saliba affiche une nouvelle fois sa volonté de rester à l'OM la saison prochaine. D'autant plus après la qualification pour la Ligue des champions.

L'été dernier, l'OM a réussi à attirer William Saliba, prêté sans option d'achat par Arsenal. Et le défenseur formé à l'ASSE s'est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable sous les ordres de Jorge Sampaoli, ce qui pousse Pablo Longoria à sérieusement envisager la possibilité de le conserver la saison prochaine. Un dossier qui dépendait grandement d'une qualification en Ligue des champions. Et cela tombe bien puisqu'en s'imposant contre Strasbourg (4-0), l'OM a terminé deuxième de Ligue 1. Par conséquent, William Saliba ne cache pas sa volonté de rester.

«C'est avec grand plaisir si je reviens»

« Ah c'est sûr que... On verra bien ! Mais en tout cas, déjà, on va bien dormir, parce que c'était l'objectif premier de finir 2e et d'aller en Ligue des Champions. Après, on verra hein. On verra pendant ces deux mois de mercato, mais en tout cas, c'est avec grand plaisir si je reviens », lance-t-il en zone mixte après la victoire contre Strasbourg.