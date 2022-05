Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : William Saliba ouvre grand la porte à un retour à l’OM !

Publié le 22 mai 2022 à 10h00 par La rédaction

Auteur d’une grande saison avec l’OM, William Saliba a encore ouvert la porte à un retour à Marseille après l’obtention de la qualification directe en Ligue des Champions.

Même s’il était suspendu pour la réception de Strasbourg, William Saliba n’a pas mis longtemps avant de débarquer sur la pelouse du Vélodrome pour célébrer la qualification en Ligue des Champions avec ses coéquipiers. Prêté par Arsenal à l’OM, l’international français a vécu la plus belle saison de sa carrière. Mais le défenseur central va-t-il jouer l'Europe avec les Phocéens ? Si les Olympiens ne voyaient presque aucune chance de le conserver, William Saliba aurait déclaré à Pablo Longoria qu’il souhaitait rester a révélé RMC Sport .

« C'est avec grand plaisir si je reviens »

Après la victoire 4-0 de ses coéquipiers, William Saliba s’est présenté en zone mixte. Et quand on lui demande si une qualification en Ligue des Champions changerait la donne pour son avenir à l'OM, le défenseur français est honnête. « Ah c'est sûr que... On verra bien ! Mais en tout cas, déjà, on va bien dormir, parce que c'était l'objectif premier de finir 2e et d'aller en Ligue des Champions. Après, on verra hein. On verra pendant ces deux mois de mercato, mais en tout cas, c'est avec grand plaisir si je reviens », a lâché Saliba dans des propos relayés par Le Phocéen . Ce n’est que le début de ce feuilleton…