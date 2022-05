Mercato - OM : Le départ de Boubacar Kamara dicté par une légende ?

Foot - Mercato - OM

En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara a annoncé ce dimanche qu’il allait bien quitter l’OM pour affronter un nouveau défi dans sa carrière. Et le milieu défensif de 22 ans devrait prendre la direction de la Premier League puisqu’il devrait s’engager avec Aston Villa dans les prochains jours. Steven Gerrard aurait d’ailleurs eu un rôle décisif dans les négociations.

Ce dimanche matin au micro de Téléfoot , Boubacar Kamara a annoncé qu’il quittera bien l’OM à l’issue de la saison, lorsque son contrat expirera en juin prochain. Le milieu défensif de 22 ans aurait l’embarras du choix pour son avenir puisque plusieurs écuries européennes s’intéresseraient à lui cet été. Mais le tout nouvel international tricolore aurait déjà pris sa décision puisqu’il devrait rejoindre Aston Villa lors du prochain mercato estival. Et une ancienne star de la Premier League aurait été un élément clé des négociations.

Selon les informations de The Athletic , Steven Gerrard aurait eu un rôle crucial dans la décision de Boubacar Kamara de rejoindre Aston Villa cet été. L’ancien milieu de terrain de Liverpool aurait trouvé les bons mots pour convaincre le joueur de 22 ans de signer pour les Villans, malgré l’intérêt d’autres clubs européens certainement plus prestigieux. Reste maintenant à voir si le nouvel international tricolore parviendra à s’imposer en Premier League, à l’inverse d’un certain Morgan Sanson.

🚨 Boubacar Kamara has decided to join Aston Villa as free agent when Marseille contract expires this summer. Steven Gerrard played huge role convincing 22yo midfielder + intends to put him at heart of #AVFC plans. With @greggevans40 for @TheAthleticUK #OM https://t.co/33NENYLRuS