Mercato - PSG : Un retour de Neymar à Barcelone ? La réponse de Xavi !

Publié le 23 mai 2022 à 8h15 par Thibault Morlain

Tandis que le PSG ne fermerait pas la porte à un départ de Neymar, au FC Barcelone, Xavi a été interrogé sur un possible retour du Brésilien.

Suite à la prolongation de Kylian Mbappé, les choses sérieuses vont pouvoir débuter au PSG. Ainsi, alors que Leonardo aurait été démis de ses fonctions, c’est Luis Campos qui va être nommé nouveau directeur sportif du PSG. Le Portugais va ainsi être en charge de dégraisser l’effectif actuel. Plusieurs joueurs seraient alors poussés vers la sortie tandis que la porte serait ouverte pour le départ de Neymar. Si une offre arrive pour le Brésilien, le Qatar sera à l’écoute et pourrait donc se séparer de sa star. Mais où pourrait rebondir Neymar ?

« Neymar est un joueur que j’aime bien sûr, mais nous n’avons pas parlé de Neymar »

Et si un retour au FC Barcelone était à nouveau évoqué pour Neymar ? Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour le nom du joueur du PSG revienne en Catalogne. En effet, en conférence de presse après la rencontre face à Villarreal ce dimanche, Xavi a été interrogé sur ce possible retour de Neymar. « Est-ce que je verrais Neymar ici ? Neymar a un contrat. C’est difficile, très difficile. Ce sont des joueurs qui ne sont pas les nôtres. Cela ne sera pas facile, mais nous devons nous renforcer. Est-ce que j’aimerais récupérer Neymar ? Nous devons voir. Il faut faire la balance de ce que nous pouvons faire et ce que l’on ne peut pas faire. Neymar est un joueur que j’aime bien sûr, mais nous n’avons pas parlé de Neymar », a lâché l'entraîneur du Barça.