Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un énorme coup de tonnerre avec Neymar ?

Publié le 23 mai 2022 à 5h00 par Thibault Morlain

S’il est maintenant acté que Kylian Mbappé sera au PSG la saison prochaine, cela est nettement moins certain pour ce qui est de Neymar.

Au PSG, le nouveau patron se nomme maintenant Kylian Mbappé. Ce samedi, la bombe a été lâchée, celui qu’on annonçait au Real Madrid a prolongé jusqu’en 2025 avec le club de la capitale. L’histoire va donc continuer entre Mbappé et le PSG, mais maintenant, la question est de savoir quels seront les joueurs autour du numéro 7 parisien. Des arrivées sont attendues, Kylian Mbappé pourrait d’ailleurs avoir son mot à dire sur celles-ci, et à côté des départs sont également prévus. Et Neymar pourrait être concerné…

La porte est ouverte !

Ces dernières semaines, il était expliqué que le Qatar ne fermerait pas la porte à un départ de Neymar cet été. Une tendance confirmée ces dernières heures par L’Equipe et Le Parisien . En effet, selon les deux médias français, la star du PSG ne ferait aujourd’hui plus l’unanimité auprès des décideurs qataris. Ainsi, le départ de Neymar serait maintenant une réelle possibilité. Mais reste encore à trouver preneur, ce qui pourrait ne pas être si simple.