Mercato - PSG : Di Maria est déjà regretté à Paris !

Publié le 23 mai 2022 à 3h00 par Arthur Montagne

Sept ans après son arrivée au PSG, Angel Di Maria ne prolongera pas son contrat qui s'achève le 30 juin et quittera donc le club de la capitale cet été. Mauricio Pochettino regrette le départ de son compatriote.

C'est désormais officiel, Angel Di Maria ne restera pas au PSG la saison prochaine. Et pour cause, son contrat, qui s'achève le 30 juin, ne sera pas prolongé. Après sept ans à Paris, le Fideo évoluera probablement à la Juventus lors du prochain exercice. Samedi soir, le Parc des Princes a d'ailleurs rendu un vibrant hommage à Angel Di Maria qui n'a pas manqué d'afficher son émotion. Et l'international argentin va laisser un vide au PSG comme l'explique Mauricio Pochettino.

Les regrets de Pochettino

« Angel Di Maria est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du club. Il l'a marqué par ses qualités de joueur, mais aussi par ses grandes valeurs humaines. Ses adieux sont très émouvants pour lui et sa famille. On a vécu une journée avec énormément d'émotions. Il y a une certaine tristesse quand un joueur comme Angel quitte le club, mais c'est la vie du foot et on est surtout très heureux d'avoir pu partager ces moments avec lui », assure l'entraîneur du PSG en conférence de presse.