Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande annonce de Pochettino sur le départ de Di Maria !

Publié le 22 mai 2022 à 10h10 par Amadou Diawara

Ce samedi soir, Angel Di Maria jouait son tout dernier match avec le PSG. Présent en conférence d'après-match, Mauricio Pochettino a fait une grande annonce sur le départ d'El Fideo.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Angel Di Maria ne va pas prolonger. Ainsi, El Fideo va partir librement et gratuitement après sept saisons de bons et loyaux services à Paris. A l'issue de son dernier match avec le PSG (réception de Metz ce samedi soir), Angel Di Maria a fait ses adieux au micro de Prime Video . « Je suis très heureux de pouvoir terminer mon dernier match avec un but et une passe décisive, de pouvoir profiter de tout ça, c'est très beau pour moi. Ces 7 années ont été très belles pour moi et ce dernier match sera inoubliable. J'ai passé de nombreuses années ici, ce sont des années importantes de ma vie. Ce sont 7 années, la moitié de ma carrière, que j'ai passées ici. M'en aller de cette manière, c'est ce qui pouvait m'arriver de mieux » , a confié l'attaquant argentin.

«Il y a une certaine tristesse quand un joueur comme Angel quitte le club»

Présent en conférence de presse d'après-match, Mauricio Pochettino s'est livré sur le départ d'Angel Di Maria. Et le coach du PSG a fait part de son immense tristesse de voir son numéro 11 prendre le large. « Angel Di Maria est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du club. Il l'a marqué par ses qualités de joueur, mais aussi par ses grandes valeurs humaines. Ses adieux sont très émouvants pour lui et sa famille. On a vécu une journée avec énormément d'émotions. Il y a une certaine tristesse quand un joueur comme Angel quitte le club, mais c'est la vie du foot et on est surtout très heureux d'avoir pu partager ces moments avec lui » , a regretté Mauricio Pochettino.