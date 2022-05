Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A Paris, Mbappé n’avait prévenu personne !

Publié le 23 mai 2022 à 2h30 par Arthur Montagne

Interrogé sur la prolongation de Kylian Mbappé, Mauricio Pochettino révèle qu'il a appris la nouvelle seulement quelques minute avant l'officialisation.

Samedi soir, Kylian Mbappé a enfin rendu publique sa décision. L'attaquant du PSG a officialisé sa prolongation à Paris où il est désormais lié jusqu'en juin 2025. Un soulagement pour le club de la capitale, alors que le secret avait été parfaitement gardé jusque-là. Et pour cause, même Mauricio Pochettino a appris la nouvelle au dernier moment.

Pochettino l'a appris juste avant l'officialisation

« Pour (Kylian) Mbappé, je l'ai su quelques minutes avant la communication officielle. Sa prolongation est très importante pour le club et on est très contents. J'ai suivi les négociations depuis mon arrivée, il y a un an et demi, il y a eu différentes phases. On est surtout fiers de son évolution sportive. Quand on est arrivés, c'était un joueur très critiqué en France, qui n'arrivait pas toujours à exprimer tout son potentiel, alors je suis très content de sa progression. Sa prolongation, c'est le travail du président et de tout un club et Kylian s'identifie vraiment à la ville », assure-t-il en conférence de presse.