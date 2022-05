Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marquinhos, Di Maria... Le vestiaire se livre sur la prolongation de Mbappé !

Publié le 22 mai 2022 à 11h30 par Pierrick Levallet

Avant son annonce ce samedi soir au Parc des Princes, Kylian Mbappé a fait durer le suspense jusqu’au bout quant à son avenir. L’attaquant de 23 ans a décidé de prolonger son contrat avec le PSG jusqu’en juin 2025 pour la plus grande surprise de ses coéquipiers parisiens.

Avant ce samedi soir et l’officialisation de sa prolongation jusqu’en juin 2025, Kylian Mbappé ne laissait rien filtrer et son avenir demeurait donc très incertain du côté du PSG. Le Real Madrid a essayé tant bien que mal de convaincre la star parisienne de rejoindre les rangs de Carlo Ancelotti. Mais cela ne s’est pas avéré payant puisque l’attaquant de 23 ans a finalement fait le choix de rester au PSG au moins pour les trois prochaines saisons. Le champion du monde 2018 a tellement bien géré sa communication que l’annonce de sa prolongation a été une grande surprise même au sein du vestiaire parisien.

« J’avais quelques indices juste avant le match, mais ce n’était pas sûr » avoue Marquinhos

Au micro de Prime Vidéo , Marquinhos a avoué qu’il n’avait pas été concrètement tenu au courant de la décision de Kylian Mbappé, même s’il aurait eu droit à quelques indices : « Je le sais depuis quand pour Mbappé ? Franchement, il a été fort ce soir. Il n’a rien dit ni montré. J’avais quelques indices juste avant le match, mais ce n’était pas sûr. Dans le vestiaire, nous avons vu cette cérémonie. Elle nous a fait plaisir et nous a boosté pour le match. Nous avons montré que nous étions prêts en première mi-temps. » Même constat du côté d’Ander Herrera qui, dans des propos rapportés par Le Parisien , a affirmé que le groupe parisien n’était au courant de rien concernant l’avenir de Kylian Mbappé l’après-midi qui a précédé l’annonce : « Cet après-midi, on ne savait toujours pas, honnêtement. C’est en arrivant au stade qu’on a appris la nouvelle. Le club et Kylian ont bien gardé le silence pendant toute la semaine. On était très contents. J’ai des amis qui sont supporters du Real Madrid. Je leur ai expliqué qu’ici, il pouvait devenir le plus grand joueur de l’histoire du PSG. Je pense que ça a joué dans son choix de rester. Peut-être que dans un autre club - je ne dirai pas lequel - il pourrait devenir un joueur très important. Mais à Paris, Kylian peut devenir le plus grand. Je ne sais rien de ses motivations, mais c’est peut-être ça qui l’a décidé. »

Pour Di Maria, « Mbappé a fait le bon choix, puisqu’il est très jeune il a le temps pour aller à Madrid »

De son côté, Marco Verratti s’est dit très heureux de voir Kylian Mbappé prolonger son contrat et donc rester au PSG la saison prochaine auprès de Prime Vidéo : « Kylian est un des meilleurs joueurs du moment. C’est une joie d’être avec lui. Il a fait une grande saison, mais il peut faire encore mieux parce qu’il est jeune. Nous sommes très contents. » Angel Di Maria, lui, a révélé au micro El Chiringuito que Kylian Mbappé a certainement fait le bon choix concernant son avenir étant donné qu’il a encore quelques années devant lui pour rejoindre le Real Madrid au cours de sa carrière : « Mbappé a fait le bon choix, puisqu’il est très jeune il a le temps pour aller à Madrid. Les supporters du Real Madrid sont très compliqués, mais Mbappé a assez de talent pour gagner leur coeur s’il veut rejoindre la Casa Blanca plus tard. »