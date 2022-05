Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé va exploser un record…

Publié le 22 mai 2022 à 3h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Au terme d’un long feuilleton qui aura donc duré des mois, Kylian Mbappé a prolongé son contrat avec le PSG et snober le Real Madrid. Mais l’attaquant français a surtout signé un contrat historique…

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en mars dernier, Kylian Mbappé avait commencé à afficher de sérieux doutes en coulisses au sujet d’une éventuelle prolongation de contrat de dernière minute avec le PSG alors qu’il était à l’époque promis à un départ en direction du Real Madrid, et les faits se sont vérifiés : l’attaquant français a prolongé jusqu'en juin 2025 et a officiellement la nouvelle samedi soir au Parc des Princes, et il va surtout toucher le jackpot avec le PSG.

Un salaire historique pour Mbappé

Vendredi, Eurosport.es a révélé les contours du contrat de Kylian Mbappé avec le PSG, et les chiffres sont pour le moins astronomiques : un salaire annuel de 100M€ net qui en font de très loin le joueur le mieux payé de l’histoire, et une prime à la signature du nouveau bail à hauteur de 300M€. Des chiffres complètement fous, à la hauteur du feuilleton Mbappé qui aura fait l’objet d’un incroyable rebondissement ces derniers jours au PSG.