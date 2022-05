Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une seule option possible pour remplacer Pochettino ?

Publié le 22 mai 2022 à 2h00 par Guillaume de Saint Sauveur

En attendant de savoir de quoi sera fait l’avenir de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, les options semblent limitées pour assurer sa succession, et seul Thiago Motta semble être une piste vraiment exploitable à ce jour.

« Je ne vois de raisons pour lesquelles je ne serais plus là la saison prochaine. J'ai encore une année de contrat », indiquait Mauricio Pochettino vendredi en conférence de presse, laissant clairement entendre qu’il ne quitterait pas le PSG cet été. Pourtant, la tendance semble très claire depuis quelques mois pour le technicien argentin, et Doha aurait déjà programmé de s’en séparer cet été. Mais pour nommer qui sur le banc du PSG ? C’est tout le problème…

Zidane s’éloigne, Motta semble disponible…

Comme l’a annoncé Mundo Deportivo samedi, Zinedine Zidane continue de donner sa priorité à l’équipe de France plutôt qu’au PSG malgré tout l’intérêt que lui porte le Qatar. En revanche, Thiago Motta semble rester une option viable, d’autant que le technicien italien a laissé planer un gros doute sur son avenir avec Spezia samedi en conférence de presse : « L'avenir ? Pour être honnête, la seule chose à laquelle je n'ai pas pensé ces jours-ci, c'est mon avenir. C'est la chose qui m'inquiète le moins. Lorsque vous avez quelque chose dans la tête, le cerveau vous amène à rester concentré sur ce que vous pouvez faire. En ce moment j'essaie de penser à autre chose, il manque un match et on a eu un peu plus de sérénité pour se préparer », a indiqué Motta, qui semble donc être la seule option possible à ce jour pour venir remplacer Pochettino au PSG.