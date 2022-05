Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Mbappé, le Qatar va-t-il boucler l’arrivée de Zidane ?

Publié le 23 mai 2022 à 8h00 par La rédaction

Après avoir officialisé la prolongation de Kylian Mbappé, le PSG se penche sur ses autres dossiers chauds, avec notamment en ligne de mire la succession de Mauricio Pochettino. Zinedine Zidane reste la grande priorité, mais selon vous, le Français va-t-il débarquer dans la capitale ?

C’est désormais officiel, Kylian Mbappé est et restera un joueur du PSG. Ce samedi soir, l’international français a annoncé au public du Parc des Princes qu’il avait décidé de rester dans les rangs parisiens en prolongeant son bail de trois saisons, soit jusqu’en juin 2025. Le PSG va pouvoir se concentrer sur ses autres dossiers chauds et n’a pas traîné en informant Leonardo dans la foulée du match contre Metz (5-0) qu’il ne serait plus le directeur sportif du club la saison prochaine. Luis Campos s’apprête à prendre la succession de l’Italo-brésilien et aura pour première mission de dénicher le remplaçant de Mauricio Pochettino.

Encore un espoir pour Zidane ?