Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a un énorme regret avec... Xavi !

Publié le 23 mai 2022 à 12h15 par Pierrick Levallet

Depuis un certain temps maintenant, Mauricio Pochettino n'est plus en odeur de sainteté au PSG. Maintenant que la saison est terminée, le technicien argentin pourrait bien faire ses valises lors des prochains jours. Et pour ce qui est de la succession de Pochettino, le Qatar aurait un regret.

Maintenant que la saison est achevée et que la prolongation de Kylian Mbappé est bouclée, le PSG va pouvoir se focaliser sur d’importants changements en interne. Le club de la capitale aurait déjà démis Leonardo de ses fonctions de directeur sportif. Et Mauricio Pochettino pourrait bien le suivre dans les prochains jours. Le technicien argentin n’est pas garanti d’avoir un avenir au PSG en vue de la saison prochaine. Plusieurs pistes ont déjà été envisagées comme Zinédine Zidane, Antonio Conte ou encore Thiago Motta. Mais le Qatar nourrirait un grand regret pour une piste de longue date.

L’Emir voulait Xavi pour succéder à Pochettino

Sur sa chaîne YouTube , Romain Molina a révélé que l’Emir du Qatar était déçu que le PSG ne se soit pas jeté sur Xavi lorsqu’il officiait à Al-Sadd. L’entraîneur espagnol aurait été considéré comme la solution idéale pour prendre la succession de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG. Aujourd’hui, Xavi est bien en place au FC Barcelone, donc il semble plutôt difficile que le club de la capitale arrive à le convaincre de le rejoindre cet été. Pour rappel, Xavi était pisté par le PSG depuis un certain temps maintenant comme le10sport.com l’avait révélé en exclusivité.