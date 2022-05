Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel sera le premier coup de Campos au PSG ?

Publié le 24 mai 2022 à 8h00 par La rédaction

Annoncé comme le nouveau patron du sportif au Paris Saint-Germain, Luis Campos aura fort à faire lors du mercato estival. Selon-vous, quel pourrait être son premier gros coup ? C’est notre sondage du jour !

C’est un véritable coup d’éclat. Alors que tout le monde annonçait Kylian Mbappé partant vers le Real Madrid, le Paris Saint-Germain a réussi l’exploit de lui faire changer d’avis et de le convaincre à prolonger son contrat jusqu’en 2025. Les Parisiens partaient pourtant de très loin, puisque Mbappé avait clairement annoncé vouloir rejoindre le Real Madrid il y a un an et que Karim Benzema l’attendait déjà pour partager la pointe de l’attaque avec lui. Désormais, il est plus que jamais au centre du projet du PSG, même s’il a refusé d’évoquer un quelconque rôle prépondérant dans le futur recrutement. « Les pleins pouvoirs au PSG ? Je reste un joueur de foot. Je reste dans un collectif même s’il y a des statuts. Je n’irai pas au-delà de cette fonction » a expliqué Mbappé ce lundi, lors de la conférence de presse organisée au Parc des Princes, rapidement suivi par son président. « Le premier jour où j’ai rencontré la famille de Kylian, on a parlé de football, de sportif » a déclaré Al-Khelaïfi. « Il aime parler de football. La vérité, c’est le sportif ». C’est une autre personne qui aura la lourde tâche de changer les choses au PSG...

Un été bouillant attend Luis Campos

Pour remplacer Leonardo, c’est Luis Campos qui est attendu au Paris Saint-Germain, lui qui est resté très proche de Kylian Mbappé et son entourage depuis leur passage commun à l’AS Monaco. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il aura fort à faire, en commençant par l’identité du prochain entraineur du PSG ! Les jours de Mauricio Pochettino sont comptés et pour le remplacer, Campos pourrait notamment décider de miser sur Zinedine Zidane, grand favori des propriétaires du PSG. Les autres pistes mèneraient à Xavi du FC Barcelone, à la surprise Ruben Amorim du Sporting ou encore Antonio Conte, qui pourrait quitter Tottenham cet été. Au niveau des joueurs le casting est également très large, avec notamment Paul Pogba, Frenkie de Jong ou encore Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain, mais également Ousmane Dembélé, Hugo Ekitike ou une autre recrue qui pourrait changer le visage du PSG. A moins que son gros coup de l’été ne soit de trouver un nouveau club à Neymar, qui ne semble plus si indispensable à Paris...



Alors, selon-vous quel pourrait être le premier gros coup de Luis Campos au PSG ?