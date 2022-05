Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme bombe lâchée sur l'avenir de Tchouaméni !

Publié le 24 mai 2022 à 18h10 par Amadou Diawara

Pour prendre la succession de Leonardo, Luis Campos est attendu au PSG. Et alors qu'il penserait à recruter Aurélien Tchouaméni pour renforcer le milieu de terrain de Mauricio Pochettino, le futur directeur sportif parisien devrait être devancé par le Real Madrid.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec l'AS Monaco, Aurélien Tchouaméni devrait prendre le large dès cet été. En effet, l'international français serait suivi par plusieurs écuries européennes. D'une part, le PSG souhaiterait s'offrir les services d'Aurélien Tchouméni. D'autre part, le Real Madrid et plusieurs écuries de Premier League seraient sur les traces d'Aurélien Tchouaméni. Et il semblerait que ce soit le club merengue qui raflera la mise sur ce dossier.

Aurélien Tchouaméni se dirige vers le Real Madrid

Selon les informations de RMC Sport , Aurélien Tchouaméni aurait choisi de rejoindre le Real Madrid. A en croire le média français, le milieu de terrain de l'AS Monaco devrait s'engager avec le club emmené par Carlo Ancelotti pour une durée de cinq saisons. Et pour faire plier le club du Rocher, le Real Madrid lâcherait environ 80M€, plus bonus. Luis Campos, qui est attendu pour prendre la succession de Leonardo, essuierait donc déjà son premier échec sur le marché avec le PSG.