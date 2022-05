Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid... Une trahison de Mbappé ? Benzema répond cash !

Publié le 24 mai 2022 à 17h30 par Amadou Diawara

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé semblait être promis au Real Madrid cet été. Mais au tout dernier moment, le champion du monde français a finalement décidé de prolonger son séjour à Paris. Interrogé sur le faux-départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, Karim Benzema a mis les choses au clair.

Engagé initialement jusqu'au 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé se rapprochait dangereusement d'un transfert libre et gratuit vers le Real Madrid. En effet, le numéro 7 du PSG avait pris un engagement moral pour rejoindre la Maison-Blanche depuis le mois de janvier - comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité - avant de trouver un accord contractuel avec le club emmené par Carlo Ancelotti. Mais finalement, Kylian Mbappé a fait machine arrière, préférant prolonger de trois saisons avec le PSG. Et à la suite de son annonce, le champion du monde français a vu Karim Benzema - et d'autres joueurs du Real Madrid - lui adresser des messages indirects sur son faux transfert via les réseaux sociaux. D'ailleurs, son compatriote français a posté une photo de Tupac, accompagné d'un ami qui l'avait trahi. Interrogé sur le sujet, Kylian Mbappé a tenu à répondre à Karim Benzema. « J'ai vu plusieurs joueurs du Real Madrid poster des choses. Ces choses sont comme ça, je n'ai rien à dire. Bien sûr, quand j'irai en équipe de France, j'expliquerai à Karim pourquoi je suis resté au PSG, car nous avons une bonne relation » , a confié le numéro 7 du PSG à Marca .

«Chacun décide de son futur»

Dans la foulée, Karim Benzema a répondu à Kylian Mbappé lors d'un entretien accordé à Movistar + . « Je vais vous dire que nous allons jouer une finale de la Ligue des champions samedi. Ce n'est pas le moment de parler de ces petites choses. Je préfère ne pas parler. Je ne suis pas en colère, je vous dis simplement que je me concentre sur la finale de la Ligue des champions, qui est plus importante que d'écouter d'autres choses » , a confié le buteur du Real Madrid, avant d'aller plus loin lors d'un face-à-face avec Josep Pedrerol dans El Chiringuito .

«Si je voulais envoyer un message, je serais allé voir la personne»

« Si c'est compliqué pour moi ? Pourquoi compliqué ? Est-ce que je me suis senti trahi pour Kylian Mbappé ? Trahi, pourquoi ? Chacun doit s'occuper de ses affaires et se focaliser sur lui. Si Kylian Mbappé ou un autre joueur veut faire quelque chose, ce n'est pas à moi de lui dire : "non, tu dois faire ça". Chacun décide de son futur. Je suis ici, calme, tranquille et c'est tout. Je prépare le match de samedi (finale de Ligue des Champions contre Liverpool) et chacun fait ce qu'il veut, en fonction de ce qui est bien pour lui. Si je suis surpris qu'il ne soit pas venu au Real Madrid ? Oui, comme tout le monde, mais ce sont ses affaires. Aujourd'hui, c'est un joueur de Paris. Samedi, nous avons un match important et on doit bien le préparer » , a expliqué Karim Benzema. Le message est clair.