Mercato - PSG : Le surprenant message du Real Madrid sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 24 mai 2022 à 16h15 par Thomas Bourseau

Bien qu’il fut attendu au Real Madrid cet été, Kylian Mbappé a pris l’énorme décision de prolonger son contrat au PSG, au grand dam de certains joueurs et dirigeants merengue qui n’ont pas caché leur déception comme Karim Benzema et Rodrygo Goes notamment. Ce dernier a fait un point sur le message énigmatique qu’il avait fait passer sur les réseaux à ce sujet.

Le samedi 21 mai 2022 restera dans les mémoires des supporters du PSG et pourrait hanter les souvenirs des socios du Real Madrid. En effet, alors qu’une arrivée en grande pompe libre de tout contrat semblait se dessiner ces dernières semaines, Kylian Mbappé a finalement pris la décision de prolonger son contrat au PSG jusqu’en juin 2025. En parallèle, Karim Benzema faisait passer un message subliminal sur ses réseaux sociaux au sujet de la « trahison » de Kylian Mbappé. Et pour ce qui est de Rodrygo Goes, le jeune brésilien publiait sur son compte Twitter une photo de lui embrassant l’écusson, une métaphore pour faire savoir que rien ni personne n’est au-dessus du Real Madrid. Néanmoins, Rodrygo a tenu à faire éclater la vérité sur cette action de sa part.

«C'était une coïncidence, j'allais le télécharger la veille»

« C'était une coïncidence, j'allais le télécharger la veille. Je ne suis pas du genre à faire ce genre de choses. J'ai vu les réactions des gens, mais ce n'était pas seulement parce que la photo était si belle. ». Lors de la journée des médias à Valdebebas, centre d’entraînement du Real Madrid, Rodrygo Goes a fait savoir à la presse qu’il fallait tourner la page Kylian Mbappé, la finale de la Ligue des champions approchant à grands pas. « On ne peut pas et on ne doit pas parler de Mbappé. Nous devons être concentrés sur la finale, le reste est une question qui ne nous concerne plus ». Samedi soir, au Stade de France, le Real Madrid retrouvera Liverpool, comme en 2018, pour potentiellement soulever la 14ème Ligue des champions de son histoire.