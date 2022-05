Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le futur club d'Angel Di Maria se confirme !

Publié le 25 mai 2022 à 7h15 par Bernard Colas

Libre de s’engager dans le club de son choix, Angel Di Maria aurait été proposé au FC Barcelone, mais la Juventus tiendrait toujours la corde pour accueillir le numéro 11 du PSG.

C’est une page qui se tourne au PSG. Meilleur passeur de l’histoire du club avec 112 passes décisives au compteur, Angel Di Maria a disputé son dernier match sous le maillot rouge et bleu face à Metz et s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Désireux de poursuivre en Europe, Di Maria est annoncé à la Juventus, mais à en croire Mundo Deportivo , ses services auraient également été proposés au FC Barcelone. De quoi relancer son avenir ?

Malgré le Barça, Di Maria toujours proche de la Juventus

Selon les informations de CalcioMercato.it , il n’y aurait rien d’avancé entre le clan Di Maria et le FC Barcelone en comparaison avec la Juventus. L’entourage de l’Argentin serait en contacts constants avec l’écurie turinoise et discuterait toujours d’un contrat en vue du prochain exercice. La Juve vise un accord de plus d’une saison afin de profiter d’un allégement fiscal tandis qu’Angel Di Maria privilégierait un contrat d’une année en vue du Mondial avant de faire son retour en Argentine. Les discussions vont se poursuivre et malgré ce point de désaccord, la Juventus tient la corde pour accueillir le futur ex-joueur du PSG.