Mercato - PSG : Une réunion décisive au programme pour Angel Di Maria ?

Publié le 24 mai 2022 à 1h15 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Angel Di Maria va changer de club librement et gratuitement cet été. Consciente de la situation d'El Fideo, la Juventus serait dans la dernière ligne droite pour boucler son transfert.

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le PSG, Angel Di Maria a joué son dernier match sous les couleurs rouge et bleu. En effet, le club de la capitale a décidé de ne pas lever l'option pour étendre le bail d' El Fideo d'une saison. Ainsi, Angel Di Maria va partir librement et gratuitement dans une autre écurie cet été. Et tout porte à croire que la prochaine destination de l'Argentin soit la Juventus.

La Juve a prévu une réunion au sommet pour Angel Di Maria

Annoncé avec insistance du côté de la Juventus ces derniers jours, Angel Di Maria se rapprocherait de plus en plus de Turin. Selon les informations de Tuttosport , la Vieille Dame serait dans la dernière ligne droite concernant El Fideo . D'ailleurs, la Juventus aurait programmé une réunion au sommet en milieu de semaine - mardi ou mercredi - entre l'entraineur Massimiliano Allegri, le vice-président Pavel Nedved, l'administrateur délégué Maurizio Arrivabene, le directeur général Federico Cherubini, et le responsable du recrutement Matteo Tognozzi. Lors de ce meeting, les décideurs turinois auraient prévu de faire un point sur Angel Di Maria. De son côté, l'attaquant du PSG attendrait avec confiance d'être fixé et suivrait l'évolution des dossiers Ivan Perisic et Nicolo Zaniolo de la Juve .