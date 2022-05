Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé lâche un message fort à Di Maria !

Publié le 23 mai 2022 à 7h15 par La rédaction

Alors qu’Angel Di Maria a disputé son dernier match avec le PSG, Kylian Mbappé à tenu à rendre hommage à son coéquipier.

L’idylle est terminée entre Angel Di Maria et le Paris Saint-Germain. Après sept saisons, El Fideo va quitter le club librement à l’issue de son contrat, le 30 juin prochain. L’Argentin part en tant que légende du PSG, lui qui en est le meilleur passeur avec 112 offrandes et le 9ème meilleur buteur avec 93 réalisations en 295 apparitions. Les hommages se succèdent au sein de la capitale, notamment avec les messages de Mauricio Pochettino « Angel Di Maria est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du club » et de Marquinhos : « Il fait partie de l’histoire du club et de la mienne également » , mais c’est désormais au tour de Kylian Mbappé de prendre la parole.

« Merci légende »

Alors qu’Angel Di Maria a disputé son dernier match sous le maillot du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a tenu à lui rendre hommage sur son compte Instagram : « Merci légende, ça été un honneur immense pour moi de jouer avec toi. J’ai pris tellement de plaisir, je te souhaite le meilleur à toi et à ta famille. »